Правительство выделит регионам 100 млрд рублей. События дня. ФАН-ТВ

Правительство направит в регионы 100 млрд рублей Правительство России выделит 100 млрд рублей для поддержки регионов. Соответствующее поручение сегодня дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Дотации должны компенсировать недостающие доходы бюджетов. В сообщении пресс-службы правительства сказано, что деньги будут распределены на 56 субъектов. «Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов», — сообщает пресс-служба правительства России. Дестабилизация доходов связана с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса и, как следствие, экономическими трудностями. Принятые меры должны сбалансировать бюджеты субъектов Федерации.

Прибывающие в Крым должны сами оплачивать обсервацию Россияне, прибывающие в Крым «бесцельно», должны будут сами заплатить за свою обсервацию. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Накануне сотрудники МВД не пропустили на полуостров рекордное количество человек — 75. Меры носят профилактический характер. Об обязательном прохождении двухнедельной обсервации было объявлено еще в начале апреля. Исключение составляли госслужащие и командированные. Но граждане, по словам Аксенова, отчаянно пытаются попасть на южный курорт России без серьезных обоснований. Формально: по своим делам. «Мы договорились, что граждане других субъектов, которые едут бесцельно, по личным своим вопросам, не касающимся работы органов государственной власти, должны помещаться в обсерватор за свой счет. <…> Хватит. Уважаемые граждане Российской Федерации, ждем вас в курортный сезон», — заявил Аксенов. А чтобы курортный сезон открылся, сейчас необходимо не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому привить россиянам санитарную дисциплину, было решено рублем. К слову, размещение в обсерваторе должны будут оплачивать работодатели строителей, занятых в республике в вахтовом режиме, и сотрудников частных компаний, прибывающих в командировку. А в отношении тех, кто не готов платить сразу, после окончания периода обсервации в суд направят иски. С должника будет взыскиваться вся сумма сразу.