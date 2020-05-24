Правительство выделит регионам 100 млрд рублей. События дня. ФАН-ТВ

Правительство направит в регионы 100 млрд рублей
Правительство России выделит 100 млрд рублей для поддержки регионов. Соответствующее поручение сегодня дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Дотации должны компенсировать недостающие доходы бюджетов. В сообщении пресс-службы правительства сказано, что деньги будут распределены на 56 субъектов.
«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов», — сообщает пресс-служба правительства России.
Дестабилизация доходов связана с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса и, как следствие, экономическими трудностями. Принятые меры должны сбалансировать бюджеты субъектов Федерации.
Прибывающие в Крым должны сами оплачивать обсервацию
Россияне, прибывающие в Крым «бесцельно», должны будут сами заплатить за свою обсервацию. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Накануне сотрудники МВД не пропустили на полуостров рекордное количество человек — 75. Меры носят профилактический характер. Об обязательном прохождении двухнедельной обсервации было объявлено еще в начале апреля. Исключение составляли госслужащие и командированные. Но граждане, по словам Аксенова, отчаянно пытаются попасть на южный курорт России без серьезных обоснований. Формально: по своим делам.
«Мы договорились, что граждане других субъектов, которые едут бесцельно, по личным своим вопросам, не касающимся работы органов государственной власти, должны помещаться в обсерватор за свой счет. <…> Хватит. Уважаемые граждане Российской Федерации, ждем вас в курортный сезон», — заявил Аксенов.
А чтобы курортный сезон открылся, сейчас необходимо не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому привить россиянам санитарную дисциплину, было решено рублем. К слову, размещение в обсерваторе должны будут оплачивать работодатели строителей, занятых в республике в вахтовом режиме, и сотрудников частных компаний, прибывающих в командировку. А в отношении тех, кто не готов платить сразу, после окончания периода обсервации в суд направят иски. С должника будет взыскиваться вся сумма сразу.
Вузы примут абитуриентов до конца августа
Министерство науки и высшего образования рассказало о процессе зачисления абитуриентов в 2020 году. Вопреки пандемии, замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев уверен, что приемные кампании удастся провести в обычные сроки — до конца августа. По его словам, будет использоваться стандартный протокол. Сначала зачисляются те, кто имеют особые льготы и права. Далее 80% абитуриентов, проходящие по конкурсу. После — все остальные. Полностью укомплектовать вузы будущими первокурсниками планируется в августе. Афанасьев при этом отмечает, что при благоприятной эпидемиологической обстановке абитуриенты смогут лично подать документы при поступлении. К слову, российские вузы в этом году должны получить 30 тысяч дополнительных бюджетных мест.