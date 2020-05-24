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В ЛАГ призвали к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

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В ЛАГ призвали к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Каир, 24 мая. Кровопролитие в Ливии должно быть немедленно прекращено для продолжения политического диалога при поддержке международного сообщества и ООН. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт, призвав к прекращению боевых действий в североафриканской стране ради достижения прочного и всеобъемлющего мира. Сообщает телеканал Libya24 TV.

Кроме того, глава международной организации, объединяющей 22 государства, подчеркнул, что мирное урегулирование ливийского кризиса невозможно в условиях внешнего вмешательства в дела Ливии, поскольку это лишь провоцирует дальнейшую эскалацию ситуации в стране и разжигает социальные разногласия. Абу Гейт заявил, что продолжение боевых действий не поможет выйти из тупика, в котором сейчас находится Ливия, так как продолжающаяся уже достаточно долго конфронтация ни к чему хорошему не привела, а лишь усугубила положение гражданского населения.

Также представитель ЛАГ обратился к так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии и командованию Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара откликнуться на призывы международного сообщества и Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ), направленные на возобновление переговорного процесса в рамках формата «5+5». Он уверен, что в таком случае еще можно добиться полного прекращения огня на ливийской территории, поскольку там предусмотрены механизмы для осуществления контроля и они позволят договориться об устойчивом перемирии.

Еще генеральный секретарь ЛАГ осудил усиление иностранной интервенции в Ливии, отметив, что подобная деятельность противоречит решениям возглавляемой им организации, направленным на политическое урегулирование внутриливийского кризиса.

В ЛАГ призвали к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Напомним, Турция продолжает агрессию против ливийского народа, оказывая военную поддержку бандитским группировкам ПНС, которые входят члены запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Исламское государство1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских движений. По большей части «помощь» Анкары заключается в контрабанде оружия в обход запрета ООН, а также переброске в североафриканское государство сирийских джихадистов-наемников из Идлиба для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа.

В ЛАГ призвали к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Ранее Федеральное агентство новостей освещало недавнее заявление официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, который предоставил неопровержимые доказательства интервенции Турции в Ливию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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