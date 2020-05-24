В ЛАГ призвали к немедленному прекращению боевых действий в Ливии

Каир, 24 мая. Кровопролитие в Ливии должно быть немедленно прекращено для продолжения политического диалога при поддержке международного сообщества и ООН. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт, призвав к прекращению боевых действий в североафриканской стране ради достижения прочного и всеобъемлющего мира. Сообщает телеканал Libya24 TV.

Кроме того, глава международной организации, объединяющей 22 государства, подчеркнул, что мирное урегулирование ливийского кризиса невозможно в условиях внешнего вмешательства в дела Ливии, поскольку это лишь провоцирует дальнейшую эскалацию ситуации в стране и разжигает социальные разногласия. Абу Гейт заявил, что продолжение боевых действий не поможет выйти из тупика, в котором сейчас находится Ливия, так как продолжающаяся уже достаточно долго конфронтация ни к чему хорошему не привела, а лишь усугубила положение гражданского населения.

Также представитель ЛАГ обратился к так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии и командованию Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара откликнуться на призывы международного сообщества и Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ), направленные на возобновление переговорного процесса в рамках формата «5+5». Он уверен, что в таком случае еще можно добиться полного прекращения огня на ливийской территории, поскольку там предусмотрены механизмы для осуществления контроля и они позволят договориться об устойчивом перемирии.

Еще генеральный секретарь ЛАГ осудил усиление иностранной интервенции в Ливии, отметив, что подобная деятельность противоречит решениям возглавляемой им организации, направленным на политическое урегулирование внутриливийского кризиса.

Напомним, Турция продолжает агрессию против ливийского народа, оказывая военную поддержку бандитским группировкам ПНС, которые входят члены запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Исламское государство1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских движений. По большей части «помощь» Анкары заключается в контрабанде оружия в обход запрета ООН, а также переброске в североафриканское государство сирийских джихадистов-наемников из Идлиба для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало недавнее заявление официального представителя ЛНА, генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, который предоставил неопровержимые доказательства интервенции Турции в Ливию.

1 Организация запрещена на территории РФ.