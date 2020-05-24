Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Донбасс сегодня: местные жители выгоняют военных из сел, комбриги ВСУ разворовывают армию

156
0 Оставить комментарий

Донбасс сегодня: местные жители выгоняют военных из сел, комбриги ВСУ разворовывают армию

Донбасс, 24 мая. Местные жители выгнали из своего села съемочную группу штаба ООС. Пьяный солдат ВСУ угодил под колеса военного грузовика. Комбриг ВСУ коррумпировал проверяющих из вышестоящего штаба. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Донецкой Народной Республике проинформировали о пяти обстрелах украинскими войсками жилых районов Горловки, Крутой Балки и Коминтерново за прошедшие сутки. Жертв и разрушений не зафиксировано. Вооруженные силы Украины снова применили тяжелые минометы 120-мм калибра и минометы калибром 82 мм. В Луганской Народной Республике минувшие сутки прошли спокойно.

Донбасс сегодня: местные жители выгоняют военных из сел, комбриги ВСУ разворовывают армию

Съемки фейкового сюжета не удались

Командование Операции объединенных сил решило выпустить видеоролик о полной боеготовности подразделений украинской армии в Донбассе, рассказали в Народной милиции ДНР. Для проведения съемок был задействован отряд 83-го Центра информационно-психологических операций (входит в структуру Сил специальных операций ВСУ. — Прим. ФАН). Со всей территории, подконтрольной командованию оперативно-тактической группировки «Восток», в один район была свезена работоспособная боевая техника.

Согласно разработанному плану, в районе села Богдановка задействованный личный состав ВСУ устроил поджог в одном из брошенных домостроений. Договорные «свидетели» должны были рассказать на камеру, что дом горит после произведенного Народной милицией ДНР обстрела. Однако жители Богдановки возмутились происходящим в своем селе и пошли на открытую конфронтацию с пропагандистами в погонах. Местное население вынудило группу покинуть место съемки и убраться из села.

Пьяный боец ВСУ упал под колеса военного «Урала»

В Народной милиции ЛНР рассказали об инциденте в 30-й отдельной механизированной бригаде армии Украины. Личный состав в ночное время суток занимался перемещением военной техники вблизи Лоскутовки Луганской области.

Донбасс сегодня: местные жители выгоняют военных из сел, комбриги ВСУ разворовывают армию

Участник перемещения солдат Лужецкий накануне принял изрядное количество алкоголя и во время движения военного транспорта упал с бронетранспортера прямо под колеса «Урала». Боец выжил, но потерял обе ноги. Инцидент стал известен военной полиции, которая проводит расследование по указанному факту.

Комбриги ВСУ разворовывают армию

В зоне дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ работает комиссия штаба ООС, которая проверяет информацию о хищениях горюче-смазочных материалов. О результатах проверки рассказали в оборонном ведомстве ЛНР. На складах бригады выявлена недостача около 70 тонн топлива. ГСМ продавались местным фермерским хозяйствам и населению по устоявшимся расценкам. Жители окружающих населенных пунктов поделились с комиссией информацией о том, что топливо у военных закупалось на протяжении всех лет гражданской войны.

Выявленные факты грозили командиру бригады Валерию Гудзю тем, что он мог лишиться своей должности, и в связи с этим он предложил членам комиссии взятку в размере 200 000 гривен за сокрытие информации о хищениях и незаконных продажах ГСМ. Комиссия согласилась, наверх доложили о полном порядке в бригаде и образцово-показательном тыловом обеспечении личного состава.

Новости партнеров

Новости партнеров