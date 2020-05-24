Адвокат Лолиты написал заявление в полицию на ее экс-супруга за клевету

Москва, 24 мая. Адвокат российской певицы Лолиты Милявской хочет привлечь ее бывшего супруга Дмитрия Иванова к уголовной ответственности за клевету. С соответствующим заявлением звездный адвокат обратился в правоохранительные органы.

Ранее Дмитрий Иванов заявил, что Жорин может быть причастен к его госпитализации. Бывший муж Лолиты рассказал, что получил порядка шести-семи переломов на лице, сдвиг челюсти, а также лишился трех передних зубов. Тренер по сквошу заявил, что теперь ему придется воспользоваться услугами пластического хирурга. При этом Иванов рассказал о странной беседе с Жориным в суде, тем самым намекнув, что тот может иметь отношение к инциденту.

«В своих комментариях он рассказал, что был избит, и достаточно прозрачно намекал, что покушение на него организовал именно я!» — написал Жорин в Instagram.

Юрист рассказал, что СМИ подхватили рассказанную Ивановым историю, и ему пришлось потратить много сил на то, чтобы опровергнуть эти обвинения. Жорин решил обратиться в полицию с заявлением о возбуждении в отношении экс-супруга Лолиты уголовного дела за клевету, передает Пятый канал.

Стоит отметить, что Иванов вскоре после этого стал заявлять, что никакого нападения не было, а причиной полученных им травм является несчастный случай. А еще чуть позже бросавшийся обвинениями со страниц СМИ Дмитрий Иванов и вовсе перевернул все свои заявления наизнанку.