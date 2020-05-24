Ученые объяснили разную смертность от коронавируса в мире

Москва, 24 мая. Различия в данных по уровню смертности от пневмонии COVID-19 в разных странах могут быть вызваны демографической обстановкой, состоянием системы здравоохранения и другими причинами. Об этом говорится в исследовании ученых Института Джона Хопкинса (США).

Страны публикуют совершенно разную статистику по коронавирусу, в том числе и отличные друг от друга данные о соотношении смертности к заболеваемости. Это объясняется также масштабностью тестирования, поскольку чем больше проводится тестов, тем больше выявляется заболевших с бессимптомной формой инфекции. Кроме того, различия в подсчетах могут быть вызваны пока неизвестными факторами.

Исследователи также приводят статистику по смертности, представив ее в двух вариантах. В первом случае речь идет о числе смертей на 100 заболевших коронавирусом. Первое место в этом рейтинге занимает Бельгия, где 16,3% случаев заражения заканчивались летальными исходами. Далее идут Франция (15,5%), Великобритания (14,3%), Италия (14,3%) и Нидерланды (12,9%).

Другой показатель касается соотношения количества погибших на 100 тысяч населения страны. Здесь список вновь занимает Бельгия, а вслед за ней расположились Испания, Великобритания, Италия и Франция.

В целом, в обоих случаях в верхнюю десятку входят исключительно европейские страны и США.