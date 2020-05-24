Умер народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров

Москва, 24 мая. Народный артист РСФСР и цирковой наездник Тамерлан Нугзаров умер на 78-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте Росгосцирка со ссылкой на руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании.

«Талантливый и незаурядный человек, Тамерлан Темирсалтанович был не просто артистом, дрессировщиком, режиссером… Он был всадником, покоряющим сердца. Светлая память об этом великом артисте и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Коллектив Росгосцирка выразил искренние соболезнования родным и близким народного артиста.

Тамерлан Нугзаров родился 1 июня 1942 года в Орджоникидзе. Он является цирковым наездником, руководителем конно-балетного спектакля «Горская легенда о любви» и народный артистом РСФСР. Также он лауреат Государственной премии РФ. Цирковая карьера Нугзарова началась в 15-летнем возрасте.

Нугзаров является обладателем высших наград престижных международных конкурсов циркового искусства. В 1984 году в Монте-Карло он получил «Золотого клоуна» из рук принца Монако, а циркового «Оскара» ему вручил популярный американский актер Кирк Дуглас.