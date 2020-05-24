Сотни националистов протестуют в Киеве против «капитуляции в Донбассе»

Киев, 24 мая. Сотни украинских националистов собрались в центре Киева, протестуя против «капитуляции Донбасса». Акцию «Стоп реванш» радикалы приурочили к годовщине вступления Владимира Зеленского в должность президента страны.

На Майдане Незалежности собрались участники ультраправых националистических общественных движений. Среди них есть активисты «Национального корпуса», «Демократической секиры», организации «Дело громад», пишет НСН.

Митингующие требуют изменить политику Киева относительно ДНР и ЛНР, отказаться от Минских соглашений, а также уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака. На установленной сцене известный своими симпатиями к Бандере блогер Сергей Поярков с шутовским колпаком на голове пародировал Зеленского (ранее он нецензурно высказался в адрес политика после его поездки в Золотое. Тогда он назвал президента «зеленым чебурашкой, хамовитым мальчиком Вовой»).

Напомним, что 20 мая минувшего года во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Он заверил, что пойдет на все ради достижения мира.

Буквально через неделю экс-лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош заявил, что Зеленский «может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на войне в Донбассе людей».

В октябре 2019 года Зеленский посетил поселок Золотое в Луганской области, где националисты из одиозного полка «Азов» и партии «Национальный корпус» препятствуют разведению сил на линии соприкосновения с Луганской Народной республикой. Произошедшая тогда перебранка между ним и радикалами стала поводом для многочисленных мемов и в очередной раз поставила под сомнение способность украинского лидера контролировать происходящее на юго-востоке страны.

Правда, офис Зеленского постарался представить это другим образом, заявив, что у «добровольцев» было изъято оружие и его вывезли из Золотого. Но представитель «Нацкорпуса» это тут же опроверг. А основатель «Азова» Андрей Билецкий заявил, что численность радикалов в Золотом будет увеличена до 10 тыс., чтобы не допустить «капитуляции» и «сдачи позиций».

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот. ЛНР и ДНР отказались признавать легитимность новых властей, тогда Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию, в последствии ее переименовали в операцию объединенных сил.

ВСУ ежедневно совершают обстрелы территорий народных республик, нарушая принятые договоренности. Все это привело к эскалации конфликта. Военные ЛНР и ДНР заявили, что будут отвечать ответным огнем, если провокации не прекратятся.

1 Организация запрещена на территории РФ.