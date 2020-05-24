Захарова обвинила США в планомерном разрушении стабильности с мире

Москва, 24 мая. США планомерно разбивают рамки стратегической стабильности, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в Белом доме заявили о планах выйти из Договора по открытому небу. Этот документ был заключен в 1992 году между 23 государствами — членами ОБСЕ. Страны, подписавшие его, получают право совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдать за военной деятельностью и соблюдением договоров, принятых в области контроля над вооружениями.

Такой шаг в Белом доме объяснили тем, что Россия якобы нарушает его, а именно — во время полетов над территорией США российские летчики следили за местонахождением президента Штатов Дональда Трампа. Российская сторона эти необоснованные обвинения отвергает.

Захарова заявила, что Вашингтон не собирался обсуждать с Москвой появлявшиеся претензии. По ее словам, США занимаются тем, что каждые полгода придумывают новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям.

«Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить», — отметила Захарова в эфире программы «Своя правда».

Отметим, что решение Вашингтона выйти из ДОН вызвало критику со стороны союзников США по НАТО, негативно высказалась и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По ее мнению, выход из договора «бесцельно ослепит» Америку и «приободрит ее врагов». Пелоси убеждена, что такое решение «посылает России ясный сигнал, что она может продолжать свое плохое поведение без наблюдения и контроля».

22 мая в МИД РФ заявили, что Россия не приемлет ультиматумы Соединенных Штатов по дальнейшей судьбе Договора об открытом небе. При этом в министерстве подчеркнули, что Москва готова к диалогу на равноправной основе. Вместе с тем в МИД России усомнились, что Вашингтон на это настроен. Вместо этого власти США предпочитают односторонний выход из договора в ущерб безопасности европейских стран.