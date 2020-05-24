Лепс напомнил о войне после жалоб «голодающих» артистов

Москва, 24 мая. Российский исполнитель Григорий Лепс ответил на заявления продюсера Иосифа Пригожина о тяжелых временах для артистов в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?» — спросил Лепс.

Он подчеркнул, что лично у него сейчас все в порядке. Лепс добавил, что в происходящем сейчас он не видит совершенно никаких проблем, так как работает на студии, пишет музыку и «занимается голосом». Певец обратил внимание на то, что у каждого свои взгляды на ситуацию.

«Пережили и войну, и голод, и холод, и изобилие, и это переживем», — добавил Григорий Лепс.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее пожаловался, что пандемия коронавируса привела к «чудовищному» положению дел у российских артистов. Он отметил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления. На эту жалобу отреагировал певец и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем Instagram-аккаунте он предложил «скинуться» продюсеру на еду, а сам изъявил готовность передать пачку сосисок.

Супруга Пригожина Валерия ответила на критику его слов и уточнила, что у них есть деньги на существование, но некоторые артисты сейчас находятся в тяжелом состоянии.