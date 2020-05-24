Российский эксперт усомнился в эффективности боевого лазера США

Москва, 24 мая. Современное лазерное оружие далеко от совершенности, а его возможности ограниченны. Об этом заявил глава Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, для поражения воздушных целей лазер крайне неэффективен.

«Для современного лазерного оружия необходимы идеальные погодные условия, которые крайне редко бывают в море, поэтому возможности лазерного оружия в морской войне в настоящее время крайне ограниченны», — рассказал Сивков.

Современные технологии позволяют применять лазеры для нанесения ущерба оптико-электронным системам различных видов вооружения, причем не во всех случаях.

«Нужно множество условий, чтобы применение современного лазерного оружия было эффективным. Даже малозаметная дымка снизит эффективность луча в несколько раз, также необходимо полное отсутствие волн, чтобы брызги не привели к рассеиванию луча», — высказал свои сомнения эксперт.

Ранее в Сети появился видеоролик испытания лазера американскими военными в Тихом океане. На кадрах видно, как вооружение, установленное на борту судна ВМС США, поражает лучом беспилотник. Также можно заметить, что тестирование происходило в идеальных погодных условиях.

Российские лазерные комплексы «Пересвет», уже заступившие на боевое дежурство, не предназначены для уничтожения целей в воздухе,но способны ослепить оптико-электронную систему различной, в том числе воздушной, техники.