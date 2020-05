«Медуза» может манипулировать данными по COVID-19 в России ради гранта Госдепа США в $250 тысяч

«Медуза» включилась в гонку за грант Госдепартамента США размером 250 тысяч долларов на «разоблачение дезинформации здравоохранения РФ» фейком об искажении статистики смертности от коронавирусной инфекции в России.

Издание «Медуза» опубликовало материал, в котором рассказывается о манипуляциях с официальной статистикой по смертности от COVID-19 в России. Авторы в своем «исследовании» опирались на опрос в приложении «Справочник врача». Выяснилось, что якобы более трети медиков, работающих в инфекционных и перепрофилированных под борьбу с коронавирусом больницах, получали от руководства медучреждений предписание указывать причиной смерти пациентов, погибших от вызванной COVID-19 пневмонии, коды других заболеваний. Такая практика, по словам авторов, позволяет корректировать показатели заболеваемости и смертности.

Материал «Медузы» мог быть опубликован в рамках объявленного Госдепартаментом США конкурса на грант в размере 250 тысяч долларов. Целью американского ведомства является «разоблачение дезинформации здравоохранения России». Победитель конкурса должен будет представить доказательства занижения российскими властями статистики смертности от коронавируса.

«Факты» из непроверенных источников

При регистрации в приложении «Справочник врача», на опрос которого в своем материале ссылаются авторы «Медузы», проверка данных не производится, что позволяет любому пользователю выдать себя за медика и попасть в список медработников.

Отсутствие верификации позволяет создать профиль в приложении на имя любого человека с указанием профильного образования и медицинских достижений. Наша редакция провела эксперимент, создав аккаунт в приложении на имя Ивана Иванова — московского врача-психиатра, кандидата медицинских наук, 2010 года рождения. После регистрации у «десятилетнего врача» появилась возможность использовать весь функционал приложения, в том числе участвовать в опросах.

Модерация в процессе регистрации не производится. Приложение не запрашивает фотографии, паспортные данные, сведения с места работы и иные документы, позволяющие верифицировать указанные в анкете сведения.

В публикуемых приложением опросах может участвовать любой пользователь, решивший выдать себя за врача с ученой степенью. «Медуза», уверяя в том, что в опросе участвовали медики, намеренно манипулирует недостоверной статистикой и вводит людей в заблуждение, пытаясь сформировать определенное мнение о показателях смертности от COVID-19 в России.

«Медуза» влилась в ряды западных СМИ с фейком о COVID-19

Такой подход «Медузы» к созданию информационных поводов сочетается с общей повесткой западных СМИ о ситуации с COVID-19 в России. Ранее The New York Times и Financial Times сообщили о якобы занижении смертности от коронавируса в РФ на 70–80% по сравнению с официальными сведениями. Российский МИД признал данную информацию недостоверной и потребовал от западных СМИ опубликовать опровержение фейков.

Аналогичный подход применил и американский Bloomberg. Агентство влилось в ряды ведущих западных СМИ, пытающихся объяснить причины гораздо меньшего, чем в западных державах, числа смертей от COVID-19 в РФ материалом «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». После появления недовольства МИД название публикации было изменено на более лояльное: «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19». Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала такие статьи дезинформационной кампанией Запада, связанной с пандемией коронавируса.

«Медуза» не стремится прибегать к столь резонансным заголовкам, поскольку осознает последствия в виде потери своей аудитории и повышения внимания со стороны комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Комиссия уже проводила проверку «Медузы» в связи с фейками о нехватке аппаратов ИВЛ в российских больницах. Но следовать западному тренду по дискредитации системы здравоохранения России издание не перестает. Ведь грант Госдепа США могут получить только организации, уже имеющие «опыт в противодействии дезинформации РФ».

18 миллионов за дискредитацию системы здравоохранения РФ

Анонс выделения гранта от Госдепартамента США появился 21 мая, накануне публикации «Медузой» материала о якобы откровениях врачей с требованием руководства больниц указывать в свидетельствах о смерти коды иных заболеваний, а не пневмонию, вызванную COVID-19. Американский конкурс направлен на «выявление фактов» занижения властями РФ статистики смертности от коронавируса. Победа в этой антироссийской гонке гарантирует получение 250 тысяч долларов, или около 18 млн рублей.

«Дирекция GEC Россия предлагает предоставить награду организации, имеющей опыт в противодействии российскому дезинформационному анализу и программированию, а также стратегиям взаимодействия с общественностью и СМИ, для подготовки отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем, под системой управления РФ. Эксперты в данной области раскрывают и повышают осведомленность об этих усилиях», — сообщается в условиях выдачи гранта.

Посольство РФ раскритиковало инициативу Госдепа. Дипломаты убеждены, что в период планетарной пандемии странам следовало бы сплотиться, борясь с вирусом, а не искать внешних врагов. По мнению ведомства, подобный тендер призван найти виновных в собственных недоработках. В посольстве уверены, что сумму в 250 тысяч долларов полезнее было бы потратить на спасение жизней.

«Медуза» включилась в гонку за 250 тысячами долларов

Получив прецедент в рамках попытки дискредитации системы здравоохранения России на фоне пандемии COVID-19 в виде фейков от NYT, FT и Bloomberg, американское ведомство решило пойти дальше. Солидный денежный грант (почти 18 миллионов рублей) должен попасть в руки тех, кто сможет убедить общественность в том, что количество зараженных людей и смертей в России существенно больше, чем говорят российские власти.

Такой подход необходим Госдепу для отвлечения внимания от ситуации с COVID-19 в США. На 24 мая в американском государстве зарегистрировано более 1,6 миллиона выявленных случаев коронавируса при 97 тысячах смертей. Это самые высокие показатели среди всех стран мира, что бросает тень на систему здравоохранения США. Однако вместо признания вины за столь высокие показатели Госдеп стремится дискредитировать медицинскую сферу РФ, чтобы выставить это в выгодном для себя ключе.

Другими словами, материал «Медузы» об искажении статистики по смертности от COVID-19 в России может быть напрямую связан с объявленным Госдепом США грантом. Ведь спешность публикации и использование недостоверной информации, основанной якобы на словах медиков, может стать первым шагом в борьбе за победу в американском конкурсе. Не исключено, что в ближайшие недели, пока Россия не справится с коронавирусной инфекцией, либеральные СМИ и оппозиционные деятели, готовые на все ради 18 млн рублей, активизируются в попытках «разоблачить дезинформацию здравоохранения РФ», как предписал американский Госдеп.