Посетители Флорентийского собора носят датчики, отслеживающие дистанцию. ФАН-ТВ

В одном из крупнейших готических соборов Европы — Санта-Мария-дель-Фьоре — вводятся особые правила. Эпидемия COVID-19 не смогла побороть желание итальянских католиков посещать святыню Флоренции, но особый порядок посещения требуется в любом случае.

Сотрудники храма выбрали технологический путь решения вопроса безопасности христианских прихожан.

Местные жители (туристов в собор по-прежнему не пускают) на входе получают специальное устройство — датчик, издающий звуковой сигнал и вибрирующий при приближении к другому человеку, у которого на шее уже висит такой же прибор. В итоге это должно помочь людям сохранять безопасную социальную дистанцию.

В Италии начались первые ослабления мер, принятые в связи с эпидемией COVID-19. К работе уже возвращаются розничные магазины, рестораны и кафе.