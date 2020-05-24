Котенок с двумя мордочками родился на американской ферме

Москва, 24 мая. Владелец фермерского хозяйства в Орегоне (США) Би Джей Кинг рассказал о рождении котенка с двумя мордочками.

Домашняя кошка на ферме родила шестерых котят, у одного из которых было два носа, четыре глаза, два ротика и один мозг. Би Джей Кинг признался, что бы шокирован потомством. Котенка с двумя мордочками назвали Янус. В древнеримской мифологии это двуликий бог дверей, входов, выходов, а также начала и конца.

Такие котята редко живут дольше одного года, но, к примеру, двуликий кот по имени Фрэнк-Луи прожил 15 лет. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Семья американского фермера приняла решение сделать все возможное, чтобы спасти необычного котенка и взяла на себя большую часть материнских обязанностей.

«Это как с новорожденным ребенком. Мы ставим будильник каждые два часа днем и ночью, чтобы круглосуточно кормить малышей. По сути, большую часть времени они проводят в кармане рубашки моей жены», — признался фермер.

Новорожденный котенок может пить молоко, используя оба рта. Его осмотрел ветеринар и рассказал, что малыш в очень хорошем состоянии, он совершенно здоров.