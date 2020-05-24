 Попавший в больницу бывший супруг Лолиты вышел на связь

Москва, 24 мая. Попавший в клинику с переломами бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов долгое время молчал о случившемся.

Как пишут средства массовой информации, выяснилось, что он серьезно пострадал и лежал в реанимации. Теперь мужчина оклемался и ответил на мучившие фанатов вопросы.

Как пишет издание «Дни.ру», тренер по сквошу рассказал, как все было. Он уточнил, что попал к врачам с тяжелыми травмами головы и живота и первые три дня провел в отделении реанимации.

«Для наглядности: вместо верхнего неба у меня сейчас сплошное мясо и обломки костей», — сказал он.

Напомним, что в конце апреля Лолита и Иванов развелись после нескольких месяцев напряженных разбирательств в суде. Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший в суде интересы Милявской, уже прокомментировал госпитализацию Иванова.

«Никакой мести с моей стороны быть не может, потому что мы оба друг другу высказали, что думаем. Я сам из СМИ узнал, что Иванов находится в больнице. Если эта информация с его госпитализацией правда, то хочу выразить ему слова поддержки», — заявил юрист.

Жорин утверждает, что несмотря на то, что во время судебного процесса они были оппонентами, он не желает Иванову ничего плохого.

Ранее Дмитрий Иванов объяснял, зачем подал заявление на Лолиту.