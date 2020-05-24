Карнаухов рассказал, как перестрелка Навального в «Гоголе» связана с делом «Кировлеса»

Москва, 24 мая. Блогер и глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иностранным агентом, Алексей Навальный еще 13 лет назад отметился участием в двух скандальных ситуациях. Их подробности в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева озвучил бывший вице-губернатор Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Первая история произошла в московском клубе «Гоголь», в котором Навальный вместе с Марией Гайдар проводил политические дебаты. Во время очередного мероприятия у блогера произошел конфликт с учащимся Академии ФСБ Тимуром Тезиевым, в результате чего будущий глава ФБК разрядил в своего противника обойму травматического пистолета «ИЖ», передает Nation News.

«На самом деле Тезиева спасло чудо, он умудрился закрыться руками, все пули попали в руки и грудь. Дальше происходит следующее: ночью Навальный находится в ОВД Тверское. С травмпункта туда же приезжает Тезиев с установленной тяжестью», — вспомнил Карнаухов.

Тогда в конфликт вмешался руководитель партии «Союз правых сил» Никита Белых, обратившийся к руководству ОВД. После этого два деятеля начнут сходиться, и Навальный станет внештатным советником Белых, когда тот займет пост губернатора Кировской области.

На новом месте Навальный устраивает махинации, чтобы сменить руководство «Кировлеса» на подконтрольных людей. Действующего директора предприятия Вячеслава Опалева задержали со взяткой, которую он нес приближенному к Белых чиновнику.

«Навальный де-факто Опалева посадил, чтобы своего человека поставить руководить «Кировлесом». После тюрьмы люди восстанавливаются, как-то реабилитируются, но не он. Это катастрофа. Навальному всегда было плевать на судьбы людей», — обратил внимание Карнаухов.

Расчистив дорогу, Навальный нанес «Кировлесу» существенный ущерб, фактически разрушив предприятие.