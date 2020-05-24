Рожин: Турция использует перемирие, чтобы расширить контроль над боевиками в Идлибе

Турция продолжает вести подготовку боевиков на территории Сирии. Данные, полученные армейской разведкой, говорят о том, что Анкара намерена передать террористическим группировкам новую партию боевой техники. Следует ли ожидать нового обострения в Идлибе — в материале Федерального агентства новостей.

Школа танкистов-террористов

Источники в Сирийской Арабской Армии сообщили военному Telegram-каналу WarJournal, что подготовка боевиков из группировок «Сирийской национальной армии» (СНА) возобновилась в лагере Баш-Мишли (Рас аль-Хусн). Этот населенный пункт расположен близ границы Турции, в 10 км юго-восточнее Рейханлы.

Турецкие военные инструкторы готовят из боевиков экипажи для боевой техники, обучают механиков-водителей, наводчиков-операторов, а также командиров танков и БМП. В лагере могут одновременно проходить подготовку до 4000 человек.

«Возобновление подготовки боевиков из протурецких вооруженных формирований в лагере Баш-Мишли по специальностям, связанным с эксплуатацией тяжелой техники, может указывать на то, что в ближайшее время силы так называемой «Сирийской национальной армии» могут перейти к активным боевым действиям, — отмечает WarJournal. — Помимо этого, существует возможность того, что подготовленные экипажи будут переброшены в Ливию для дальнейших действий против Ливийской национальной армии».

Лагерь на границе

Приграничный населенный пункт Баш-Мишли, по крайней мере с 2014 года, использовался в качестве базы различных вооруженных формирований, таких как «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Поселок на горе Бариша окружен лесами и имеет удобные для боевиков выходы на турецкую границу.

В апреле 2020 года местные жители сообщили, что в районе Баш-Мишли развернут тренировочный лагерь СНА. Отряды боевиков начали понемногу стекаться в поселок. Точное количество боевиков, проходящих обучение, на данный момент неизвестно.

Новая прокси-армия для Турции

Напомним, ранее стало известно, что Анкара создает в Идлибе еще одну протурецкую группировку по образцу «Сирийской национальной армии» (СНА). В ней планируется без остатка «растворить» существующие структуры сирийской «умеренной оппозиции» и не присоединившегося к СНА «Национального фронта освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»). Так Турция рассчитывает преодолеть противоречия, которые мешают сведенным в СНА бандформированиям эффективно действовать вместе и часто приводят к междоусобицам среди врагов Дамаска.

В рамках программы подготовки к каждому турецкому опорному пункту в Идлибе были прикреплены 300 боевиков. По некоторым данным, в дальнейшем их планируется использовать в качестве «полицейских сил» для поддержания контроля на оккупированных территориях. Источники предполагают, что в рамках этой программы в распоряжении Турции появятся около 15 тысяч боевиков — а старые сирийские группировки соответственно ослабеют.

Турция перевооружает боевиков

Федеральное агентство новостей ранее публиковало маршрут поставок турецкой бронетехники террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» и других вооруженных формирований в Идлибе. Значительная часть этой техники была уничтожена в боях с САА. Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин полагает, что Турция заинтересована в скорейшем восстановлении боеспособности подконтрольных группировок.

«В ходе зимне-весенней кампании сирийской армии, которая завершилась в марте, боевики понесли тяжелые потери не только в живой силе, но и в боевой технике. Невосполнимые потери в технике значительно ослабили протурецкие формирования. Эта ситуация может измениться, если Турция сама или с чьей-то помощью сможет довооружить боевиков, и у тех появятся новые танки и БМП. У бандгрупп вполне отлажены подготовка к бою и обслуживание тяжелой техники. Если такие поставки будут, то в ближайшее время мы увидим новые операции боевиков с применением тяжелой боевой техники — скорее всего, локальные попытки отбить отдельные населенные пункты или позиции», — предупредил военный эксперт.

Анкара хочет весь Идлиб

Сейчас Анкара проводит переформатирование подконтрольных сил в Идлибе, чтобы получить провинцию под полный контроль и иметь возможность не считаться с главарями сирийских группировок.

«Попытки изменить ситуацию в Идлибе продолжаются, несмотря на официально действующее перемирие. Мы видели попытки наступления боевиков в долине Аль-Габ. В своих официальных заявлениях Анкара подчеркивает, что придерживается условий перемирия, — отметил Рожин. — Турки хотят использовать это перемирие, чтобы взять под свой контроль как можно больше группировок, которые ей не подчиняются или подчиняются лишь на словах, и переформатировать в новые армейские формирования».

Главным препятствием для этого являются террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», которые сохраняют контроль над большей частью Идлиба.

«Турция пытается заставить «Хайят Тахрир аш-Шам» следовать в формате турецкой политики, однако в группировке много радикалов, которых не устраивает такое сотрудничество», — напомнил Рожин.

Главарь ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани во многом готов уступить Турции, однако вынужден считаться с непримиримыми джихадистами и боится потерять контроль над Идлибом. Турция пытается получить в Идлибе решающий перевес и взять радикалов под свой контроль. По словам Бориса Рожина, в Анкаре надеются предотвратить новое наступление сирийской армии, выполнив московские соглашения хотя бы частично. Однако боевики ХТШ не намерены пропускать российские патрули, считая это серьезной угрозой для своей безопасности.

«Столкновения между протурецкими боевиками и радикалами возможны, если Турция попробует обеспечить, чтобы совместное российско-турецкое патрулирование шло по полному маршруту, — отметил Рожин. — В районе Джиср аш-Шугура, который контролируют ХТШ и «Исламская партия Туркестана», возможны провокации, митинги «возмущенного народа», которые ранее шли в районе Найраба и Арихи».

Напомним, первым реальным шагом Турции по выполнению московских соглашений стал разгон демонстраций против российских патрулей на трассе М4. Однако в результате маршруты совместного патрулирования продвинулись лишь чуть дальше — значительная часть трассы М4 (от границы провинции Латакия и до Арихи) остается в руках радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.