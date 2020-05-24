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Володин раскрыл план США по расчленению России

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Володин раскрыл план США по расчленению РоссииМосква, 24 мая. США пытаются ослабить Россию, чтобы затем расчленить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«США не нужна сильная Россия. Их цель — сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались», — подчеркнул он.

По словам политика, именно поэтому американские власти хотят видеть во главе РФ послушных политиков, которые бы руководствовались интересами США, а не интересами россиян. 

На фоне пандемии коронавируса, как отметил председатель ГД, Штаты занялись вбросом дезинформации по ситуации с заболеваемостью COVID-19, а также по рейтингам власти в России. Все эти действия производятся американской стороной для дестабилизации ситуации в РФ. Володин напомнил, что Штаты занимаются ослаблением других государств. Такая политика проводится Белым домом уже не одно десятилетие.

Володин раскрыл план США по расчленению России

«В 1991 году они многое сделали, чтобы распался СССР», — отметил он.

Сейчас ситуация в России совершенно отличается от обстановки в Советском Союзе в начале 90-х годов. В США это понимают, поэтому их атаки, по словам Володина, направлены исключительно на дискредитацию президента РФ, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их.

Володин убежден, что усиливающиеся попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США говорят только об усилении позиции России, а не наоборот.

«Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество – это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать. Это методы их ЦРУ, Госдепа», — добавил он.

Политик отметил, что уже ни для кого не секрет, что ряд оппозиционных политиков, блогеров и СМИ поддерживают постоянный контакт с США.

«Нам необходимо не только понимать это, но и противостоять вмешательству во внутренние дела нашей страны. Цель всех этих спланированных атак очевидна – разрушить Россию. Мы должны не допустить этого», — сказал Вячеслав Володин.

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Источник: официальный сайт Госдумы РФ
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