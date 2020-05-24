Володин раскрыл план США по расчленению России

Москва, 24 мая. США пытаются ослабить Россию, чтобы затем расчленить, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«США не нужна сильная Россия. Их цель — сделать страну как можно слабее, а затем ее расчленить – такой план у них есть, и они от него не отказались», — подчеркнул он.

По словам политика, именно поэтому американские власти хотят видеть во главе РФ послушных политиков, которые бы руководствовались интересами США, а не интересами россиян.

На фоне пандемии коронавируса, как отметил председатель ГД, Штаты занялись вбросом дезинформации по ситуации с заболеваемостью COVID-19, а также по рейтингам власти в России. Все эти действия производятся американской стороной для дестабилизации ситуации в РФ. Володин напомнил, что Штаты занимаются ослаблением других государств. Такая политика проводится Белым домом уже не одно десятилетие.

«В 1991 году они многое сделали, чтобы распался СССР», — отметил он.

Сейчас ситуация в России совершенно отличается от обстановки в Советском Союзе в начале 90-х годов. В США это понимают, поэтому их атаки, по словам Володина, направлены исключительно на дискредитацию президента РФ, ключевых институтов власти, ведущих политиков, для того чтобы подорвать доверие и ослабить их.

Володин убежден, что усиливающиеся попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США говорят только об усилении позиции России, а не наоборот.

«Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество – это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать. Это методы их ЦРУ, Госдепа», — добавил он.

Политик отметил, что уже ни для кого не секрет, что ряд оппозиционных политиков, блогеров и СМИ поддерживают постоянный контакт с США.