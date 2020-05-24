Запертый сейф времен Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 24 мая. Члены поискового отряда «Миус-фронт» обнаружили запертый походный сейф в засыпанном блиндаже времен Великой Отечественной войны в Ростовской области. Необычная находка лежала среди россыпи гильз и других предметов снаряжения времен войны.

Руководитель поисковой группы Андрей Кудряков предположил, что скорее всего запертый на ключ сейф принадлежал штабу 339-й стрелковой Таманско-Бранденбургской дивизии, которая защищала подступы к Ростову-на-Дону в октябре 1941 года. Именно в это время части Красной армии пробивались из окружения.

Отмечается, что находка прекрасно сохранилась. Специалисты выдвинули версию о том, что внутри сейфа могут находиться строевые и секретные документы или 792-я полевая касса Госбанка СССР. В данный момент военные эксперты приступили к подготовке для вскрытия сейфа.

Стоит подчеркнуть, что при формировании стрелковых полков 339-й дивизии соблюдался принцип территориальности. Так, Таганрогский полк был укомплектован жителями Таганрога и прилегающих к нему сельских районов. Бойцами Ростовского полка стали ростовчане, новочеркассцы и жители города Шахты.

Дивизия была укомплектована всего за 24 дня, бойцы даже не успели пройти специальную подготовку, но были брошены в бой против танковой группы Клейста. Отсутствие тяжелого вооружения привело к тому, что 1137-й Ростовский и 1135-й Сальский полки попали в окружение и были почти полностью уничтожены. Остальным подразделениям удалось вырваться из окружения. Позже они принимали участие в боях за Ростов-на-Дону, в битве за Кавказ, Севастополь, Варшаву и Берлин.