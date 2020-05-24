Немецкий политолог Рар назвал главную ошибку Меркель

Берлин, 24 мая. Германия не приложила усилий для развития диалога с Польшей и Прибалтикой в сфере безопасности, и в этом заключается главная ошибка канцлера ФРГ Ангелы Меркель, считает политолог Александр Рар.

Специалист обратил внимание, что Берлин должен был действовать более активно в этом направлении, ведь Германия, по его словам, является лидером Евросоюза. Вместе с тем Рар констатировал, что страны Балтии и Польша не особенно рвутся обсуждать с ФРГ темы, которые касаются отношений ЕС и России.

По мнению Рара, такое положение дел во многом связано с тем, что Прибалтика и Польша строят свою политику с оглядкой на США и считают, что только в Белый дом может контролировать данную сферу. Вместе с тем эти страны позиционируют себя как главных союзников Вашингтона и не хотят допустить лидерства ФРГ или Франции в вопросах безопасности Европы. Именно поэтому, как считает Рар, балтийские страны и Польша в будущем продолжат бойкотировать все усилия в этом направлении.

Политолог добавил, что Меркель в этой ситуации ведет себя неправильно.

«Чтобы не ссориться с восточными европейцами, она фактически пожертвовала хорошими отношениями, которые были у Германии с Россией во время правления Шредера (канцлер ФРГ с 1998-2005. — Прим. ФАН)», — цитирует его Politpuzzle.

Рар убежден, что сейчас ФРГ нужно действовать в первую очередь в собственных интересах, искать «свое собственное лицо».

«Все возможности для этого у Берлина есть», — заключил он.

Ранее австрийское издание Contra Magazin обвинило Меркель в нападках на Россию. Такой вывод журналисты CM сделали после того, как канцлер ФРГ заявила о якобы причастности России к кибератакам на бундестаг в 2015 году. По мнению редакции, эти слова Меркель звучат лицемерно.

Авторы напомнили канцлеру, что спецслужбы США и Британии давно и исправно следят за ней, но она молчит и не предпринимает ровным счетом ничего. Коме того, они указали на то, что в сфере шпионажа ни РФ, ни КНР даже близко не стоят рядом США или МОССАДом Израиля. Однако возможности США и других разведок других стран Меркель почему-то не заботят, отмечает газета «Известия».