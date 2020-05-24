В Минздраве рассказали о страховых выплатах медикам с выявленным COVID-19

Москва, 24 мая. Страховые выплаты медикам при заражении коронавирусной инфекцией уже производятся. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

Медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи предоставлены дополнительные страховые гарантии в случае заражения COVID-19 при исполнении должностных обязанностей. Отмечается, что расследование страхового случая планируется проводить в срок, не превышающий четыре дня.

В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием врачам выплатят единовременную страховую выплату в размере 68 811 рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Гендиректор Национального медико-хирургического центра им Н.И. Пирогова Минздрава РФ Олег Карпов отметил, что безопасность сотрудников находится в приоритете.

«В случае соответствующей ситуации им будут произведены все гарантированные указом президента страховые выплаты. Механизм для осуществления выплат максимально упрощен», — сказал он.

Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, работающим с людьми, у которых диагностирован коронавирус. Глава российского государства призвал в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 80 тысяч рублей врачам и по 50 тысяч — среднему медперсоналу. Позже премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил создать на портале «Госуслуги» раздел для обращений медиков. Он добавил, что ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться.