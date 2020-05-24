Директор ВЦИОМ назвал ангажированной оценку Bloomberg о рейтинге Путина

Москва, 24 мая. Редакция американского информагентства Bloomberg неверно истолковала данные ВЦИОМ об уровне поддержки президента РФ Владимира Путина населением России. Это может свидетельствовать об ангажированности СМИ, заявил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По словам Федорова, с ним никто из журналистов Bloomberg не связывался в процессе подготовки материала.

«Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность», — отметил глава ВЦИОМ.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором со ссылкой на данные ВЦИОМ утверждалось об уровне доверия Путину в 27%.

Посольство России в США призвало редакцию СМИ принести извинения за дезинформацию о рейтинге действующего президента России.

На сегодняшний день, по данным ВЦИОМ, деятельность Путина на посту президента РФ поддерживают 67-68% россиян.