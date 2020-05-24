Бабкина рассказала о поддержке Пугачевой во время лечения пневмонии

Москва, 24 мая. Певица Надежда Бабкина призналась, что во время болезни ее поддерживала примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин.

Народная артистка добавила, что звездная семья стала первой, кто позвонил в больницу, узнав, что ее состояние здоровья начало нормализоваться. К тому моменту Бабкину уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

«Уже вытащили трубку. До этого у меня в горле торчала, под ключицей стояли провода», — заметила Надежда Бабкина.

По ее словам, после выхода из комы была очень важна моральная поддержка друзей и близких. Именно это помогло ей встать на ноги, призналась певица.

«Алла Борисовна пожелала скорейшего выздоровления и просто тепло побеседовала со мной. Очень приятно было получать поддержку от коллег по цеху», — добавила Бабкина в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус в начале апреля, диагноз не подтвердился. У нее диагностировали пневмонию. Сейчас артистка чувствует себя хорошо. По признанию самой певицы, болезнь поразила 80% ее легких.

Ранее в Сети появился ролик, на котором народная артистка исполняет песню «День Победы», видео буквально взорвало Интернет. Многие поклонники решили, что Бабкина или еще не выздоровела. Музыкальный критик Сергей Соседов не оценил вокальные способности российской исполнительницы после пневмонии.