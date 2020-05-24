В Совфеде рассказали, как искажение итогов Второй мировой войны Западом сблизило РФ и КНР

Сближение Российской Федерации и Китайской Народной Республики стало неизбежным на фоне общего противостояния деструктивной политике Запада. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал слова министра иностранных дел Китая Ван И, заявившего, что КНР готова «укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защитить Устав ООН и основные нормы международных отношений».

«Коллективным Западом уже давно навязаны тенденции к искажению истории и итогов Второй мировой войны, — уверен Клинцевич. — А КНР и СССР — как раз самые пострадавшие в ходе нее стороны как по материальным, так и по людским ресурсам. Более того: Китай в ходе японской агрессии, длящейся с 1937 по 1945 годы, потеряла в населении даже больше, чем наша страна! И поэтому для руководства КНР, как и для нас, очень чувствительны нападки на подвиги наших героических предков».

По мнению сенатора, все попытки спекуляций на исторической памяти со стороны США необходимо жестко пресекать — иначе все может закончиться заявлениями в духе того, что на самом деле Советский Союз воевал на стороне Гитлера, а не союзников.

«С учетом сложившихся тенденций в международной политике я допускаю и такой вариант развития событий, — сказал парламентарий. — Но есть и еще один важный момент в речи Ван И: Китай понимает, что дружба с Россией для него крайне важна. В ней он может найти оплот для дальнейшего противостояния торгово-экономической, военно-технической и политической экспансии Соединенных Штатов».

Клинцевич отметил, что тесное сотрудничество между РФ и КНР только начало складываться «по-настоящему» — до этого все находилось на уровне «тенденций». Если же говорить о товарообороте между двумя странами, то он, по мнению собеседника ФАН, до настоящего времени оставался прискорбно мал.

«США в этом отношении были намного более выгодным партнером, — напомнил сенатор. — Но все может измениться, поскольку, имея рядом с собой союзника с таким экономическим и военным потенциалом как Россия, Китай может поменять свою торговую стратегию».

По словам парламентария, очень многие эксперты ранее были скептически настроены относительно возможного широкомасштабного сотрудничества между нашими странами — однако жизнь показывает, что оно вполне может «иметь место».