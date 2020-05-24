Губернатор Калининградской области ответил на заявление США о «ноже в сердце Европы»

Калининград, 24 мая. Заявления американских официальных лиц про мнимую опасность Калининградской области для Европы вызывают грустную улыбку, высказался глава региона Антон Алиханов.

Губернатор прокомментировал слова советника президента США Роберта О’Брайена, который назвал Калининградскую область «ножом в сердце Европы». Помощник Дональда Трампа обвинил Россию в том, что она разместила в регионе вооружения вместо того, чтобы развивать туризм. Алиханов считает позицию Белого дома поверхностной.

«Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», — ответил он на обвинения США.

По данным главы региона, количество туристов, посещающих Калининградскую область до пандемии с каждым годом росли на 17-20%. Таким образом, оценка Вашингтона о ситуации с туризмом не соответствует действительности.