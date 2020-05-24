Пес ценой своей жизни спас семью от ядовитой змеи в Малайзии

Москва, 24 мая. В городе Кучинг, расположенном в малайзийском штате Саравак на острове Калимантан, собака по кличке Чико отдала свою жизнь, вступив в неравную схватку с ядовитой змеей.

Отмечается, что животное заметило незваного гостя в доме, где проживала семья. Собака не смогла убить змею, но получила смертельные раны. Как пишет издание Daily Star, хозяйка пса Алиса Мингу объяснила, что ее питомец отказывался отступать, пока не поборол змею.

После этого собака сделала несколько шагов и скончалась.

«К сожалению, мы не смогли спасти его после того, как он нашел смертельно ядовитую змею в нашей столовой», — подчеркнула хозяйка Чико.

Ранее молодой леопард в индийском заповеднике Катарниагат в штате Уттар-Прадеш попытался подобраться к дикобразу и остался ни с чем. Видео нападения хищника появилось в Сети.

В субботу, 16 мая, в Twitter офицер индийской лесной службы Рамеш Пандей выложил видео. На кадрах леопард и дикобраз встретились на пустынном участке дороги после наступления темноты. В ролике, появившемся чуть позже на сайте NDTV, видно, что леопард подходит к дикобразу, последний быстро поднимает колючки, чтобы отпугнуть хищника. При этом леопард наклоняется и пытается ударить добычу лапой, но промахивается. Потерпев неудачу, он убегает прочь.

Специалисты объяснили, что в большинстве случаев большие кошки побеждают дикобразов, так как они научились охотиться на них и избегать уколов острых иголок. В этом случае молодому хищнику просто не повезло.