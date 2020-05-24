От «перезагрузки» до «тройки тирании»: как менялись отношения США и Кубы

15 мая 2020 года президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил власти США в отказе сотрудничать в области борьбы с терроризмом. В ответ на это Государственный департамент включил Кубу в список стран «не в полной мере поддерживающих усилия США в борьбе с терроризмом». Очевидно, что отношения Вашингтона с Островом Свободы переживают не лучшие времена. Telegram-канал «ДипломатЪ» рассказывает, почему так произошло.

Немного истории

Отношения между США и Кубой страдают от взаимного недоверия с 1959 года, когда Фидель Кастро сверг поддерживаемый США режим Фульхенсио Батисты и создал социалистическое государство. В последующие полвека США последовательно проводили политику, направленную на изоляцию Кубы, и вводили против нее санкции в объемах куда больших, чем любая другая страна. По оценке ООН от 2018 года, с момента введения эмбарго торговые ограничения США стоили Кубе более 130 миллиардов долларов.

В 1982 году президент Рональд Рейган за поддержку левых боевиков в Центральной Америке и Африке объявил Кубу спонсором терроризма, а Джордж Буш — старший и Билл Клинтон подписали Закон о демократии на Кубе от 1992 года и Закон о свободе и демократической солидарности Кубы от 1996 года, которые продлили торговое эмбарго «до момента перехода Кубы к демократии».

В 1999 году произошли некоторые изменения, выраженные в Cuban Humanitarian Trade Act, — было разрешено экспортировать на Кубу товары медицинского назначения и продовольственные товары американского производства. Однако ограничения вновь были введены при президенте Джордже Буше — младшем, чья «Комиссия по оказанию помощи свободной Кубе» усилила существующие санкции.

«Оттепель»

Ситуация изменилась с приходом к власти Барака Обамы, который неоднократно заявлял, что изоляция Кубы «не смогла отстоять интересы США». Через несколько недель после вступления в должность в 2008 году он ослабил ограничения на денежные переводы и поездки, тем самым позволил кубинским американцам отправлять на Кубу неограниченные суммы денег, а гражданам США посещать Кубу в религиозных и образовательных целях.

Рауль Кастро, чья страна столкнулась с проблемой внешнего долга и экономическими трудностями на фоне мирового экономического кризиса, начал в 2009 году либерализацию кубинской экономики. Реформы включали децентрализацию сельскохозяйственного сектора, ослабление ограничений для малого бизнеса и открытие рынков недвижимости.

20 июля 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения, что, по некоторым данным, произошло благодаря посредничеству папы Франциска. После этого администрация Обамы ослабила ограничения на денежные переводы и поездки, торговые, телекоммуникационные и финансовые услуги. Более того, был на официальном уровне опровергнут тезис о том, что Куба является «спонсором терроризма», а стороны договорились о подписании серии двусторонних соглашений.

В начале 2016 года Обама посетил Гавану, что стало первой поездкой действующего президента США на Кубу с 1928 года. В ходе переговоров с Кастро стороны подтвердили свое стремление к углублению реформ. Так, кубинское правительство высказалось о продолжении политической и экономической либерализации, в ответ на что США заявили о планах полностью снять торговое эмбарго. Спустя несколько месяцев после визита Обамы на Кубу американские и кубинские авиакомпании впервые за полвека возобновили авиасообщение между странами.

Важнейшей точкой в кубинской политике Обамы стала отмена политики «сухих и мокрых ног», согласно которой всем бежавшим с острова кубинцам, ступившим на американскую землю, автоматически выдавали вид на жительство. По новым правилам, введенным Обамой, люди, не нуждающиеся в гуманитарной помощи, подлежат выдворению обратно на Кубу.

Акустические галлюцинации

Ситуация изменилась с приходом к власти Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании неоднократно выступал с критикой кубинской политики Обамы.

В 2017 году Трамп объявил о запрете на торговлю с предприятиями, принадлежащими кубинским спецслужбам и военным с Острова Свободы, и наложил запрет на индивидуальные поездки на Кубу для образовательных и культурных целей.

Несколько месяцев спустя администрация Трампа заявила, что намерена эвакуировать большинство сотрудников из своего посольства в Гаване после того, как некоторые из них получили необъяснимые травмы, включая потерю слуха и когнитивные нарушения.

Кубинская сторона отрицала свою причастность к акустической атаке, а американцы так и не смогли выяснить, что стало причиной подобных нарушений. Впрочем, существует мнение ученого из Калифорнийского университета, что виной произошедшему стали звуки, издаваемые сверчками Anurogryllus celerinictus.

«Тройка тирании»

В 2019 году американская администрация усилила давление на Кубу, разрешив в США вести судебные иски против компаний, работающих на Кубе и пользующихся собственностью, конфискованной у местных граждан американского происхождения. Юридическую обоснованность данного решения Конгресс обосновал положениями закона Хелмса-Бертона 1996 года, которым предусматриваются дополнительные санкции против иностранных компаний, торгующих с Кубой.

Вдобавок Трамп запретил групповые образовательные обмены между США и Кубой и авиарейсы из Штатов во все кубинские города, кроме Гаваны. Поводом для запрета стало «стремление не допустить пополнения кубинского туристического и образовательного бюджета американскими долларами».

Нынешняя американская администрация с беспокойством наблюдает за тесными связями кубинского и венесуэльского режимов, которых вместе с Никарагуа еще в 2018 году Джон Болтон объявил «тройкой тирании», обвинив эти страны в «подрыве региональной стабильности» и «нарушениях прав человека».

Можно сделать вывод, что существовавшую политику США в отношении Кубы Трамп считал «наследием Обамы» — об этом и сам экс-президент неоднократно заявлял, называя перезагрузку отношений с Кубой «одним из самых значимых внешнеполитических событий в США» за последние годы. Не секрет, что разрушение всего, что было сделано его предшественником — это один из краеугольных камней политики Трампа. Соответственно, улучшений в отношениях между Кубой и США в ближайшее время ожидать не приходится.