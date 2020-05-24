Диетолог рассказала, кому противопоказан кефир

Москва, 24 мая. Кефир противопоказан людям, имеющим хронические заболевания. Об этом рассказала диетолог Светлана Соломеина.

Кисломолочный продукт не стоит употреблять больным язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Людям с гиперацидным гастритом или панкреатитом также необходимо исключить его из рациона.

Кроме того, утверждение о пользе кефира для людей с лишним весом является мифом.

«Продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс, и жир не будет сжигаться», — пояснила Соломеина.

Тем же, кому кефир не противопоказан, рекомендуется выпивать не более двух стаканов в сутки.

«В стакане кефира содержится 250 мг кальция, это достаточно много, учитывая суточную норму. Установленный уровень потребности для взрослых в среднем составляет 1000 мг в сутки, для пожилых людей, беременных и кормящих матерей эта цифра увеличивается — до 1200, 1300 и 1400 мг соответственно», — добавила Соломеина.

Примечательно, что у некоторых людей может проявиться аллергия на кефир и другие кисломолочные продукты. Реакцию организма провоцируют кефирные дрожжи и молочный белок. Внешне это может проявиться как обычной сыпью, так и анафилактическим шоком.

Особо чувствительны к молочному белку дети, а ребенку до семи месяцев давать кефир вообще не стоит, поскольку он раздражает слизистую.