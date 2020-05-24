Нурмагомедов высмеял Макгрегора за его рейтинг сильнейших бойцов в истории

Москва, 24 мая. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высмеял рейтинг сильнейших бойцов ММА, составленный Конором Макгрегором.

Список ранее был опубликован в микроблоге ирландца в Twitter. Первое место он отдал бразильцу Андерсону Силве. Себя Мистер Мак поставил на второе место. При этом Макгрегор заметил, что достоин и первой строчки, «учитывая досрочные победы в трех дивизионах, а также титул в двух дивизионах». Третью строчку он отдал канадскому спортсмену Жоржу Сен-Пьеру, четвертое — чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсе.

А Нурмагомедов, по мнению ирландца, не может войти даже в первую десятку. В ответ Хабиб с иронией заметил, что Магрегор себя явно переоценивает. Он напомнил, что скандальный боец проигрывал в полулегком весе, в легком весе и в полусреднем, никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors.

«Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты - величайший боец UFC в истории Twitter», — заключил Нурмагомедов.

Напомним, на счету Макгрегора 26 поединков, из которых он выиграл 22, а в четырех потерпел поражение. Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. 7 октября 2018 года Хабиб победил ирландца в четвертом раунде на турнире UFC 229.