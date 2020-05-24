Принят закон о дистанционном голосовании. События дня. ФАН-ТВ

Путин подписал закон о дистанционном голосовании Владимир Путин подписал закон, который в будущем позволит гражданам голосовать на выборах дистанционно или через почту. Документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации. Ранее его одобрили Совет Федерации и Государственная дума. Впрочем, необходимость применения дистанционного голосования будет определяться непосредственно Центральной избирательной комиссией в каждом отдельном случае. Кроме прочего документ позволит собирать подписи избирателей с использованием портала «Госуслуги».

Следком возбудил два новых УД по «Бессмертному полку» Еще на двух молодых людей, пытавшихся дискредитировать народную акцию «Бессмертный полк», завели уголовные дела. Речь о тех «шутниках», которые в онлайн-акции публиковали фотографии нацистов. Новые уголовные дела (все по той же статье о реабилитации нацизма) возбуждены в отношении жителей Перми и Казани. Мухаммед Эль-Айюбииз из столицы Татарстана разместил фотографию Адольфа Гитлера в открытом доступе на сайте «Банк памяти», лидера фашистской германии он подписал, как «Гитлер Адик». Ну а житель Перми — Даниил Шестаков — на том же ресурсе разместил фотографию генерала Андрея Власова, признанного изменником Родины. Сейчас СК проводит следственные мероприятия в отношении подозреваемых и осуществил допросы, а также обыски по месту жительства обоих. Согласно материалам дела, Эль-Айюби ранее привлекался за кражу, а Шестаков привлекался — за угрозу убийством и нарушение порядка проведения митингов.

Власти Грузии отменили режим ЧС и комендантский час В Грузии снят режим чрезвычайного положения и комендантский час. Так что завершить нынешний уик-энд южное государство может уже, практически, в привычном ритме жизни. Ограничения, как и везде, были введены из-за пандемии коронавируса. И некоторые из них продолжат действовать и дальше, до отмены властями. Так, в стране сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, офисах и магазинах. Также в Грузии остаются закрытыми гостиницы, спортивные залы и торговые центры. Рестораны и другие заведения общепита работают только на вынос. Запрещено проводить культурные и спортивные мероприятия, не работает общественный транспорт. Водители такси обязательно должны носить маски и не перевозить более двух пассажиров за поездку. Закрытыми остаются Тетрицкаройский район и два села в Болнисском районе: Мушевани и Гета. К слову, в Грузии выявили 728 подтвержденных случаев заражения COVID-19. 12 из них обернулись летальным исходом. Более 3,5 тысяч (3 511) человек сейчас находятся на карантине.