Самонкин заявил, что другим странам стоит поучиться у Асада борьбе с коронавирусом

В связи с праздником Ураза-Байрам власти Сирии предупреждают население о необходимости ограничить социальные контакты в рамках борьбы с распространением коронавируса. Политолог Юрий Самонкин уверен, что миру стоит поучиться у сирийцев тому, как бороться с COVID-19.

Глава сирийской Ассоциации семейной медицины доктор Виссам Аль-Маварди заявил агентству SANA, что в праздничные дни по случаю окончания священного месяца Рамадан празднества в Сирии из-за закрытия общественных мест чаще будут проходить в домах граждан. По словам доктора, встречи с родными и друзьями в настоящее время представляют собой большой риск с точки зрения потенциальной передачи инфекции.

Он призвал сирийцев всех возрастов носить индивидуальные средства защиты, соблюдать дистанцию, а также избегать объятий и рукопожатий. Кроме того, Аль-Маварди подчеркнул важность процедур по самостоятельной дезинфекции жилых помещений.

Глава Ассоциации считает, что коронавирус в САР не превратился в эпидемию в полном смысле этого слова, как это произошло в ряде стран мира, благодаря мерам предосторожности, которые были приняты властями страны своевременно. Однако он заметил, что меры предосторожности не стоит игнорировать. При появлении симптомов болезни Аль-Маварди призвал сирийцев незамедлительно обращаться к медикам.

При этом доктор подчеркнул, что о послаблениях карантинного режима пока говорить рано. Он напомнил, что, ослабив меры предосторожности, многие страны способствовали скорому распространению COVID-19.

К настоящему времени в Сирии зарегистрировано всего 70 больных коронавирусом. 37 зараженных выздоровели, еще четверо скончались от его симптомов.

Политолог Юрий Самонкин уверен, что благодаря своевременной реакции президента Сирии Башара Асада страна сейчас не страдает от эпидемии. Он уверен, что причиной столь низкого числа зараженных стала грамотная внутренняя политика Дамаска.

«Мне кажется, что в скором времени, количество выздоравливающих людей в Сирии будет выше — вирус начнет уходить. Действительно, благодаря усилиям Асада, благодаря тому, что президент Сирии и его правительство занимаются исключительно внутренней политикой, система здравоохранения страны сработала крайне эффективно. Именно благодаря своевременному вмешательству сирийского президента ситуацию удалось быстро взять под контроль. Прирост зараженных по-прежнему совсем незначительный. Внутренняя социальная система оказалась более готовой. Экономика сирийского государства от коронавируса не должна пострадать», — заметил политолог.

Эксперт считает, что многим странам мира стоит заимствовать опыт САР в противодействии распространению эпидемии.