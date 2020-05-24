Самойлова и Джиган купили аквапарк для своих детей за 500 тысяч рублей

Москва, 24 мая. Несмотря на старания Джигана вновь завоевать сердце супруги, Оксана Самойлова недавно сообщила о твердом желании разойтись с ним. Как пишут средства массовой информации, тем не менее, пара продолжает жить под одной крышей, вместе заниматься воспитанием детей и делать совместные покупки.

Своей очередной покупкой пара похвасталась в социальных сетях. Самойлова и Джиган приобрели надувной аквапарк для детей. Они разместили огромную конструкцию во дворе возле бассейна. Пока на улице холодно, дочери рэпера и блогера просто катаются на горках.

При этом Самойлова в личном блоге уточнила, что покупка была сделана именно совместно с Джиганом. Как пишут средства массовой информации, судя по предложениям в интернет-магазинах, подобный аквапарк мог обойтись семье в полмиллиона рублей.

Напомним, в феврале у Джигана и Самойловой появился четвертый ребенок, родившийся в США. После этого артист пустился во все тяжкие, ушел в загул и вел себя неадекватно. Его похождения кончились курсом лечения от наркотической зависимости. В этот момент Самойлова потребовала от мужа развода.

Известно, что первое судебное заседание по вопросу развода Самойловой и Джигана состоится 15 июня.

Ранее СМИ сообщили об условиях расторжения брака между актерами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Пара собирается законодательно лишь оформить развод. Имущественные и прочие вопросы бывшие супруги планируют решить полюбовно.