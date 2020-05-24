Армия ДНР отразила удар ВСУ по Донецку

Донецк, 24 мая. Военнослужащие армии ДНР нанесли ответный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) после обстрела окраин Донецка. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

Ранее стало известно, что 28-я бригада ВСУ обстреляла из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трансформаторную подстанцию в поселке Старомихайловка.

В результате атаки улицы Днепропетровская и Чкалова оказались обесточены. Без электричества остаются 60 домовладений мирных граждан.

«Наши защитники, следуя приказу Верховного главнокомандующего республики, немедленно открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника. После чего вражеский обстрел немедленно прекратился. Потери противника уточняются», — передается в сообщении.

Согласно приказу Главнокомандующего ДНР, армия республики вправе наносить удар по огневым точкам противника, если вражеская атака наносится по мирным кварталам населенных пунктов ДНР.