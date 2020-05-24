Опубликованы фото с места, где нашли тело пензенской школьницы

Пенза, 24 мая. Следственный комитет опубликовал фото с места, где сотрудники полиции нашли тело 14-летней школьницы в Пензе. Снимки появились на официальном сайте СК РФ по Пензенской области.

14-летняя девочка 22 мая ушла на прогулку и не вернулась домой. На следующий день о ее пропаже сообщили родители в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск школьницы и вскоре обнаружили ее тело в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Продолжается проверка, полицейские устанавливают личность человека, причастного к преступлению.

Следователи обращаются к жителям Пензенской области с просьбой в случае наличия информации об обстоятельствах убийства школьницы незамедлительно обратиться в региональное следственное управление по телефону: 8 (8412) 36-17-02.