Певица Кристина Есаян пристыдила Волочкову за разврат и полуголые фото

Москва, 24 мая. Певица Кристина Есаян в пух и прах разнесла фотографии бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой и добавила, что та в конечном итоге введет новую моду среди молодежи, и это не есть хорошо.

Волочкова продолжает регулярно постить в своих социальных сетях фотографии, которые нередко вызывают волну негодования со стороны пользователей Сети.

Певица Кристина Есаян не оценила старания балерины и откровенно заявила, что в ужасе от ее снимков. По словам вокалистки, танцовщица давно опошлила балетное искусство откровенными фотографиями.

«Меня возмущает ваше поведение, Анастасия! Вам не стыдно? На вас смотрит молодежь, девочки берут с вас нехороший пример! Хватит позорить искусство!» — возмутилась Кристина Есаян.

По ее словам, раньше в социальных сетях вела себя намного скромнее. Многие гордились ее невероятной гибкостью и грацией. Однако в настоящий момент в соцсетях с легкостью можно найти развратные снимки Волочковой. Певица опасается, что Анастасия введет новую моду, а ходить и фотографироваться полуголой станет нормой. Кристина Есаян призвала бывшую приму Большого театра задуматься над своим поведением и быть скромнее.

Ранее Анастасия Волочкова села на шпагат на мокрой траве и опубликовала фото в своем аккаунте в социальной сети. Бывшая прима Большого театра часто выкладывает в Instagram снимки больших букетов, роскоши и своих шпагатов. Поклонники в очередной раз пристыдили балерину за неудачное фото на мокрой траве.