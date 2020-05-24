Полиция задержала пьяного дебошира на рейсе «Симферополь — Москва»

Москва, 24 мая. Ранее судимый пассажир устроил дебош на борту авиалайнера рейса «Симферополь — Москва». Выпивший мужчина оскорблял бортпроводников и требовал пересадить его в бизнес-класс. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По имеющимся данным, в полицию поступило сообщение о том, что в аэропорту Симферополя пьяный мужчина нарушает общественный порядок на борту самолета, который должен следовать в Москву. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 31-летний житель Подмосковья во время посадки потребовал пересадить его в бизнес-класс.

Бортпроводники ответили отказом, после чего он предложил им деньги за эту услугу, начал их оскорблять и нецензурно выражаться. Полицейские предложили мужчине покинуть воздушное судно, однако он не отреагировал на их замечания и стал их оскорблять.