Ученые назвали главные сложности в создании вакцины от коронавируса

Москва, 24 мая. Способность коронавируса постоянно мутировать затрудняет производство вакцины от этой опасной инфекции. Об этом рассказал заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов.

Ученым приходится учитывать фактор мутации вируса при разработке вакцины. При этом отмечается, что коронавирус не меняет свое строение полностью, однако изменения происходят каждые две-три недели и это вызывает сложности.

«Вирус состоит из двух частей, первая очень сильно мутирует, а вторая почти не поддается изменению. При создании вакцины берется именно вторая часть», — рассказал Костинов.

Ученый отметил, что в структуре вируса содержится белок, который не является мутагенным. Сегодня исследователи пытаются создать вакцину, которая будет эффективной и актуальной в течение нескольких лет. Он подчеркнул, что ученым нужно постараться успеть создать ее до того, как вирус мутирует полностью, передает URA.RU.

Костинов предполагает, что испытания вакцины от опасной коронавирусной инфекции на людях могут начаться уже в середине лета, а первый препарат появится в конце осени. Ученый объяснил, что тестирование проходит в три этапа, каждый из которых занимает полтора-два месяца.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что существует высокая вероятность возникновения второй волны пандемии коронавируса, передает «Ридус».