Сирия, 24 мая. США перебросили военный конвой из 50 грузовиков в Ракку. Из-за пожаров сирийские фермеры в Хасаке собирают урожай раньше срока. Три бойца иранского формирования КСИР погибли в результате атаки дрона в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате атаки дрона в районе Меядина в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве иракского полицейского в провинции Киркук.

ВС Турции: заявили о нейтрализации 13 курдских боевиков на севере Ирака.

Соединенные Штаты: перебросили подкрепления в провинцию Ракка.

Российская военная полиция: провела патрулирование в районе города Тель-Тамр на севере Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Союзники Сирийской Арабской Армии (САА) подверглись атаке неизвестных в пустыне Бадия аш-Шам на западе провинции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что автомобиль иранского формирования Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) был подорван неподалеку от города Меядин. Предполагается, что удар по транспортному средству был нанесен при помощи беспилотника. Об этом свидетельствует соответствующий характер повреждений. В результате три бойца КСИР, находившихся внутри, скончались. Никакой информации о возможных организаторах налета пока не поступало.

Провинция Ракка

Информационный портал Al Masdar News сообщает, что в Ракку была переброшена новая партия подкреплений США. Конвой из 50 грузовиков прибыл в провинцию, проследовав через территорию соседней Хасаки. Военная колонна двигалась в сопровождении американских вертолетов. Отмечается, что дополнительные силы будут задействованы в строительстве новых военных баз в регионе. Кроме того, планируется расширение и уже существующих объектов.

Как известно, США надеются укрепить свои позиции в регионе, чтобы упрочить контроль над богатыми энергоресурсами территориями страны. Это позволит Соединенным Штатам продолжить осуществлять незаконную добычу и экспорт сирийской нефти.

Провинция Хасака

Сотрудники военной полиции РФ осуществили патрулирование местности в северной части Хасаки. По информации новостного портала SOHR, российский конвой был замечен в районе города Тель-Тамр у линии разграничения сил между курдскими бандгруппами и протурецкими формированиями. О результатах проведенного мониторинга не сообщалось.

Между тем ввиду возросшего числа пожаров сирийские фермеры начали собирать урожай прежде, чем он дозреет. Подобная ситуация наблюдается в населенных пунктах Касимия, Рашидия, Райхания и Давадия на севере провинции. Напомним, участившиеся случаи возгораний на полях в данном районе связывают с обстрелами со стороны протурецких боевиков, в то время как в поджогах сельскохозяйственных угодий на юге региона обвиняются боевики подпольных групп «Исламского государства».

Ирак

На севере Ирака продолжается третий этап турецкой операции «Коготь», целью которой является зачистка приграничных районов от курдских боевиков, действующих в составе группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). По данным официального Twitter-канала Министерства национальной обороны Турции (tsavunma), боевые вылеты в районах Зап, Гара и Хафтанин привели к нейтрализации 13 террористов РПК, которые готовили вылазки на территорию Турецкой Республики.

Тем временем поступила информация об убийстве иракского полицейского в провинции Киркук. Как передает курдский информационный портал NRT, тело сотрудника правоохранительных органов было найдено в автомобиле, брошенном в одном из безлюдных районов. Отмечается, что мужчина на протяжении последних нескольких дней числился пропавшим без вести. В его убийстве подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.