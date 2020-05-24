Турецкие военные начали обучать боевиков в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 24 мая. На территории Идлибской зоны деэскалации турецкими инструкторами в лагере Баш-Мешли возобновлена подготовка боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.

Как уточняет источник в разведке Сирийской Арабской Армии, в приграничном с Турцией районе, который находится в 10 километрах юго-восточнее города Рейнхалы, боевиков обучают по специальностям механик-водитель, наводчик-оператор, командир танка или БМП.

Ранее боевики запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия Сирийской Арабской Республики.

Напомним, посол России в Сирии Александр Ефимов заявил о необходимости ликвидации боевиков из Идлиба. Он обратил внимание на то, договоренности о режиме прекращения огня в Большом Идлибе не включают в себя ликвидацию всех террористических группировок.

Посол уже заявлял о том, что боевики в Идлибе не могут вечно быть неприкасаемыми. По мнению Ефимова, режим деэскалации в Идлибе на деле не только не соблюдается, но даже используется запрещенной в РФ террористической группировкой «Хейят Тахрир аш-Шам» и ее иностранными покровителями для сохранения там бандитского анклава с целью дальнейшего давления на Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.