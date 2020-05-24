В ЦПК опровергли слухи о массовых случаях коронавируса среди сотрудников

Москва, 24 мая. Информация о массовых случаях заражения коронавирусом среди сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) не соответствует действительности. Ведомство опровергло слухи, пояснив, что случаи опасной инфекции носят единичный характер и были завезены из Москвы.

Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства РИА Новости сказали, что в Центре подготовки космонавтом заразились коронавирусом 29 человек.

В ЦПК рассказали, что на сегодняшний день выявлено 19 случаев коронавируса среди сотрудников организации, 13 человек уже успешно побороли заболевание. Подчеркивается, что среди пациентов нет космонавтов. Там отметили, что все случаи были единичными и завезенными работающими в Москве членами семей сотрудников.

По имеющейся информации, у большинства пациентов болезнь протекает в бессимптомной или легкой форме. Всего госпитализированы были два человека, но они уже выписаны.