ЛНР итоги 17–23 мая: главврач больницы умер от COVID-19, ветеранам ВОВ вручили медали

Луганск, 24 мая. Леонид Пасечник обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Подразделения НМ ЛНР приведены в полную боевую готовность. Увеличилось число жертв коронавирусной инфекции. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Глава ЛНР пригрозил президенту Украины «отодвинуть линию соприкосновения»

Украинские силовики 14 раз за минувшую неделю обстреляли территорию ЛНР. В результате обстрелов были повреждены ЛЭП, питающие металлургический комбинат и жилые дома. Глава ЛНР Леонид Пасечник пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» в случае продолжения обстрелов гражданской инфраструктуры республики со стороны ВСУ.

«В случае продолжения подобных действий со стороны ВФУ вы, Владимир Александрович [Зеленский], не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения», — говорится в заявлении Пасечника.

Народная милиция ЛНР приведена в полную боевую готовность

Народная милиция ЛНР по распоряжению главы республики Леонида Пасечника привела в полную боевую готовность подразделения. На усиленный режим были переведены также МВД и все медучреждения.

Главврач Луганской больницы умер от коронавируса

Еще три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли на текущей неделе в Луганской Народной Республике. Среди них главврач Луганской городской многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, лечебное учреждение которого одним из первых было перепрофилировано для больных с COVID-19. По данным Минздрава, на 22 мая в ЛНР были выявлены 377 заболевших коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в ЛНР — пять.

Энергетики ЛНР под обстрелом

Энергетики ЛНР пытаются восстановить энергоснабжение Алчевского металлургического комбината, обесточенного в результате обстрела. Однако украинские силовики на текущей неделе уже несколько раз открывали огонь по бригаде энергетиков. По данным СЦКК, никто не пострадал, работы по восстановлению энергоснабжения комбината будут продолжены.

МГБ ЛНР подтвердило гибель в республике более 1,8 тысячи мирных жителей от обстрелов

Следственный отдел Министерства государственной безопасности ЛНР документально подтвердил гибель от обстрелов украинских силовиков 1876 мирных жителей республики, в том числе 34 детей, за время конфликта в Донбассе. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по фактам применения ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны.

Медаль «Солдат Победы» вручили ветеранам ЛНР

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в ЛНР, были награждены медалями «Солдат Победы» от Общероссийского совета по общественным наградам. При содействии активистов проекта «Забота о ветеранах» Общественного движения «Мир Луганщине» президиум выбрал для награждения восемь участников Великой Отечественной войны, которые проживают в республике. Одному из ветеранов, Владимиру Денисенко, который ушел из жизни 9 мая, медаль присвоена посмертно и будет вручена его родственникам.