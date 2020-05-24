Царев объяснил, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко в тюрьму

Киев, 24 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет отправить за решетку своего предшественника Петра Порошенко, потому что находится под влиянием влиятельного американского финансиста Джорджа Сороса, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

По словам политика, сейчас Сорос, можно сказать, формирует политический курс Зеленского, указывает ему фарватер движения. Этим объясняется то, что нынешний лидер Украины стремится получить кредиты от МВФ, подписал закон о продаже сельскохозяйственных земель.

Отсюда растут ноги запрета на приватизацию «ПриватБанка». По мнению Царева, Зеленский пошел на это, чтобы потом за меньшие деньги приватизировать эту финансовую организацию.

«Сорос во всем этом готов поучаствовать, а Порошенко — партнер Сороса, и Сорос является его политической крышей. Поэтому в данный момент они являются политическими союзниками», — подчеркнул бывший депутат Рады в интервью изданию «Украина. ру».

Кроме того, Порошенко, как напомнил Царев, является и партнером Зеленского по реализации его политического курса: «Потому что по всем голосованиям партия Порошенко помогает Зеленскому». Тем не менее, по мнению политика, расстановка сил может поменяться, если президент США Дональд Трамп будет избран на второй срок, а влияние Сороса будет ограничено.

Напомним, несколько лет назад сам Сорос в интервью немецкому изданию Cicero сделал несколько жестких заявлений об Украины. Миллиардер публично признал, что судьба простых украинцев никого не интересует.

«Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией. Судьба граждан этой страны вообще нас не волнует», — заявил он.

Тут же он добавил, что «Россия не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть», и в этом, по его мнению, заключается «слабость РФ».

«Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», — подчеркнул он.

Финансист добавил, что в мире есть около двух миллиардов безработных людей, готовых работать за 20 долларов в месяц.

«Кому нужны украинцы в данной конфигурации? Да никому они не нужны. Украинцы должны воевать и не более того. Работать есть кому, поверьте», — цинично заметил он.

Сорос также признался, что его организации принимали участие в Майдане (госпереворот на Украине. — Прим. ФАН)

«Да, мои организации брали участие в это революции. Это было выгодное вложение. Я доволен результатом», — заключил он.

По данным украинских СМИ, Сорос контролирует генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку, не позволяя ему преследовать Порошенко. Причина в том, что миллиардер опасается, что Порошенко раскроет, кто стоит за госпереворотом на Украине, а также расскажет, как мировые политики опустошали Украину.