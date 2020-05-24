Миро предрекла Собчак и Бузовой судьбу городских сумасшедших

Москва, 24 мая. Скандальный блогер Лена Миро, которая не обходит стороной звезд российского шоу-бизнеса, нашла сходство между телеведущей Ксенией Собчак и певицей Ольгой Бузовой. Своими размышлениями Миро поделилась на странице в LiveJournal.

У своих читателей Лена Миро поинтересовалась, не кажется ли им, что Оля Бузова стала копией Ксении Собчак.

«Приглядитесь внимательно: дряблая серая кожа. Глаза, выражающие отсутствие мыслей. Обе несут языком какую-то околесицу, а губы любят красить яркой помадой», — отметила блогер.

Миро пояснила, что если не знать Собчак и Бузову, то можно подумать, что женщины являются сестрами. Однако, по словам Лены, «причина сходства не в родственных связях и даже не вирусе».

«Все проще, это их жизнь довела!» — считает Миро.

Она указала на проблемы с алкоголем у Собчак и Бузовой, напомнив об их возрасте. По словам Миро, дело в том, что телеведущая и певица плохо питаются, кроме того, у них нарушен режим сна. А это все «отражается на лице, превращая его в тряпку», добавила Миро.

«Оля и Ксюша станут теми самыми городскими сумасшедшими бабками. Да чего греха таить? Уже стали. Никому не нужны. Скучны, унылы. В мечтах — чтобы о них говорили», — резюмировала Лена Миро.

Она не упустила шанса вспомнить о продюсере Яне Рудковской, заметив, что та «известна не собой, а своим окружением».

Блогер Лена Миро продолжает нападки на продюсера Димы Билана Яну Рудковскую. Недавно светский хроникер призналась в личных счетах к супруге фигуриста Евгения Плющенко. Лена Миро рассказала о жестоком, на ее взгляд, отношении Рудковской к детям, и поделилась историей девочки, которую продюсер назвала умственно отсталой на одном из телевизионных конкурсов.