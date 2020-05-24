Иван Соловьев призвал освободить Рунет от западного «гражданства»

Контроль за Рунетом со стороны государства должен быть усилен — особенно это актуально сейчас, когда фейки о пандемии COVID-19 буквально заполонили неофициальное информационное пространство. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Так собеседник ФАН прокомментировал статью CNN, в которой рассказывается о большом количестве ботов в Twitter, распространяющих неподтвержденную информацию о коронавирусе. В статье говорилось про угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, однако, по мнению юриста, можно быть уверенными, что нечто подобное злоумышленники из Twitter делают и у нас в стране — вполне возможно, что даже с подачи спецслужб США.

«Я более чем уверен, что Роскомнадзор мониторит все в режиме 24/7 и тесно сотрудничает с правоохранительными органами, с прокуратурой и всеми теми, кто отвечает за оперативное сопровождение данной работы, — заявил эксперт. — Это действительно важно, поскольку, раз проблема с ботами-дезинформаторами затронула Соединенные Штаты, то и другие страны, где широко распространена культура общения через социальные сети, могут с ней столкнуться».

По словам Соловьева, распространение фейков о коронавирусе, способных подорвать доверие граждан к мерам, предпринимаемых государством для их спасения, и заставить людей «свернуть с пути истинного», нужно оперативно и жестко пресекать.

«Нет сомнений в том, что и в нашу сторону дует этот «западный ветер», — убежден юрист. — Боты, распространяющие ложную информацию, присутствуют и в русскоязычном сегменте мировых социальных сетей. Они используют изощренные алгоритмы, которые позволяют им мимикрировать под реальных людей, вводя остальных в заблуждение. Но напомню, что в распоряжении наших профильных ведомств есть специальные программы, которые позволяют их выявлять с точностью до 98% и затем ликвидировать».

Эксперт выразил надежду, что Роскомнадзор также сумеет противостоять злоумышленникам, активно создающим программы по обходу его блокировок. Среди них, по заверению собеседника ФАН, есть и разработчики с Украины. В этой связи он призвал усилить присутствие государства в Рунете — особенно в части контроля над деятельностью иностранных компаний, таких, как Facebook, Google и тот же Twitter.