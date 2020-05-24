Серуканов назвал провоцирование скандалов истинной целью лжепрофсоюзов Навального

Москва, 24 мая. Так называемые профсоюзы блогера Алексея Навального кардинально отличаются по структуре и задачам от традиционных профессиональных объединений. Об этом заявил бывший юрист признанного в РФ иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов.

По его словам, организации, подконтрольные Навальному, по своей сути не являются профсоюзами. Бывший соратник блогера прямо указывает на их фейковый характер, передает Nation News.

«Эти альянсы нельзя назвать профсоюзами в принципе. Это объединения двух-трех, максимум пяти блогеров. Профсоюзы с правовой и юридической точки зрения имеют вполне определенные формальные признаки, а у структур Навального их нет», — подчеркнул Серуканов.

Если деятельность настоящих профсоюзов направлена на защиту профессиональных интересов работника, то цель всевозможных «Альянсов» Навального принципиально иная. Эти организации старательно ищут неоднозначные случаи, раздувая из них скандал.

Особенно ярким в этом отношении стало поведение так называемого «Альянса врачей» и его главы Анастасии Васильевой. Уже известны случаи, когда активистов лжепрофсоюза вводили в заблуждение ради хайпа, а затем бросали на произвол судьбы.