Россиян предупредили о резких перепадах температуры летом

Москва, 24 мая. Россиян ожидает резкая смена погоды летом из-за изменения регионального климата. Об этом рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, столбики термометров могут фиксировать резкое понижение температуры на 10-15 градусов за сутки. Так, с плюс 25 градусов температура может опуститься до плюс 10 градусов. Кроме того, после плюс 20 градусов воздух может резко прогреться до плюс 30 градусов.

Синоптик объяснил, что подобные перепады обусловлены зональными переносами воздушных масс с запада на восток, передает телеканал «360».

«Поэтому будут волны тепла и холода, блоковые процессы, когда температура может резко повышаться или понижаться», — сказал метеоролог.

Прогнозируется, что в конце июня — июле на юг Красноярского края, в Иркутскую область и Республику Хакасия придут грозы, сильный ветер, а уровень воды в реках может подняться. Такая же ситуация ожидается в июле и августе в бассейнах рек Терек и Кубань на Северном Кавказе из-за грозовых ливней.