Приемная кампания в российские вузы начнется в июне

Москва, 24 мая. Приемная кампания в российские вузы начнется уже в июне. Прием документов абитуриентов в этом году пройдет с некоторыми отличиями. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Афанасьев сообщил, что изменения в первую очередь касаются сроков подачи документов, которые были сдвинуты из-за пандемии коронавируса.

«Тем не менее, мы хотим начать прием документов абитуриентов довольно рано — в июне, уже после того, как выпускники текущего года получат аттестаты о своем образовании, до начала ЕГЭ, чтобы приемные комиссии могли спокойно поработать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами», — рассказал Афанасьев.

Он также отметил, что уже в конце приемной кампании специалисты используют внесенные в систему оценки ЕГЭ для того, чтобы составить рейтинг абитуриентов и провести их зачисление в вузы, передает Kp.ru

Ранее Минпросвещения РФ объявило, что сроки сдачи выпускных экзаменов в учебных заведениях будут перенесены из-за непростой эпидемиологической обстановки в стране.