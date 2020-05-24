Как из Навального спецслужбы США сделали «расследователя» через слив компромата

В эфире передачи «Соловьев LIVE» доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов и ведущий Владимир Соловьев беседовали об Алексее Навальном и начале его карьеры общественника и оппозиционера.

В 2009 году Сергей Карнаухов был заместителем губернатора Кировской области Никиты Белых по безопасности и борьбе с коррупцией, именно он стал инициатором дела «Кировлеса», ставшего поводом начать уголовное преследование причастных лиц. В результате в 2013 году Алексей Навальный, занимавший при губернаторе пост общественного советника, был приговорен к пяти годам условно.

Карнаухов, хорошо знающий Навального со времен работы в Кировской области, рассказал немного о его знакомстве с американскими кураторами, часто бывавшими в 2009–2011 годах в Кирове, и обратил внимание на то, как изменилось качество контента, разоблачающего коррупцию. Если сначала Навальный публиковал действительно качественные и резонансные расследования, затрагивающие интересы крупных корпораций — «Роснефти», «Газпрома», «Транснефти» и так далее, то теперь это больше похоже на обычные таблоидные заметки о сладкой жизни богачей, приправленные фейками.

Молодой профессионал оппозиции

В 2010 году Мария Гайдар и Алексей Навальный отправились в посольство США в Москве. Вместе с ними был сотрудник Международного республиканского института Стивен Никс, который курировал программу «Школа муниципального депутата» в Кирове. Карнаухов заметил, что у Марии Гайдар было право проезжать на личном автомобиле на территорию посольства и находиться там до трех суток.

Карнаухов полагает, что именно в посольстве тогда родилась идея учить Навального на «профессионального оппозиционера», и для этого в США было подходящее заведение — Йельский университет, один из старейших и престижнейших в стране. Там работает полугодовая программа World Fellows, где готовят молодых управленцев со всего мира. Рекомендовали туда Навального экономист Сергей Гуриев и публицист Евгения Альбац, а деньги на обучение, по данным Карнаухова, собирала Гайдар, так как Никита Белых не был готов это оплачивать, а у самого будущего борца с коррупцией тогда денег и не было.

Навальный — канал для «слива»

Интересно, что именно в тот период выходят первые и самые сильные, с точки зрения специалистов, расследования Навального.

К примеру, в расследовании о хищениях в «Транснефти» на строительстве трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и ущербе на сумму в 4 млрд долларов, опубликованном 16 ноября 2010 года, Навальный демонстрирует скрины внутренних документов проверки Счетной палаты. Там были указаны несоответствия и факты завышения проектной стоимости. Позже хищения подтвердились, пусть и в меньших объемах, чем указал Навальный.

Расследование обратило на себя внимание первых лиц государства, была инициирована прокурорская проверка, а по результатам суд обязал «Транснефть» выдавать акционерам все протоколы с заседания советов директоров по запросу.

Версия о «сливе» по заказу участников рынка из Юго-Восточной Азии появилась сразу, но никто из упомянутых в расследовании не заявил, что бумаги фальсифицированы. Это была именно утечка, которая привела к увольнению одного из аудиторов ООО «Транснефть-Финанс» Руслана Глазунова.

До Навального в русском Интернете не публиковали подобного: качественный и проработанный материал с подтверждающими документами и перепиской причастных. Это подкупило многих поверить в Алексея Навального как человека, способного все изменить, и вокруг него стали собираться люди, позже ставшие ядром «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом).

Если вспомнить самые заметные расследования Навального последних двух лет, все куда скромнее: читателю предлагают во всех подробностях рассмотреть яхты и дома высокопоставленных чиновников и бизнесменов, узнать, сколько стоит эта роскошь, проникнуться классовой ненавистью и сделать вывод, что куплена она непременно на украденные деньги.

Да, обывателя картинка поражает, но никаких серьезных инсайдов, документов и подобных доказательств неправедного происхождения богатств нет.

Более-менее интересны материалы, где Навальный и его команда вскрывают кумовские схемы трудоустройства на важные и доходные должности друзей и родственников чиновников, но ничего подобного тому, что было с «Транснефтью», а позже — с «Газпромом» и ВТБ, он не публиковал.

Карнаухов задается вопросом: как не слишком опытный юрист мог получить и обработать всю эту информацию, находясь в США?

Вариантов немного, и самый логичный — работал над первыми расследованиями вовсе не Навальный. Компрометирующую информацию о заметных в мире чиновниках и компаниях из России могли добыть люди, располагающие соответствующими ресурсами. Например, сотрудники западных спецслужб, которые и «сливали» ее через блогера. Таким образом, они решали свои задачи, а заодно формировали имидж будущего «лидера оппозиции» и борца с госкорпорациями — Карнаухов подчеркнул, что ему выбрали сценарий раскрутки по образцу американского юриста-правозащитника Ральфа Нейдера.

Но пришло время работать самостоятельно, а поддержать образ серьезного юриста-расследователя, способного выдавать сенсации, Навальный не сумел — не хватило профессионализма и сдержанности. Он выбрал для себя путь «уличного трибуна» и возмутителя спокойствия. Это больше отвечало его натуре — еще во времена его работы в Кирове многие заметили, как он любит внимание, популярность и общение с восторженной публикой.

Сейчас расследования структур Навального заметно потеряли в качестве и превратились в провокации, которые генерируют как повод о себе напомнить. Но отступать от выбранного пути окончательно он пока не спешит — в конце концов, кураторы США пока перестали помогать с добычей ценных исходников, но с баланса своего человека еще не списали.