Поселок Старомихайловка обесточен после обстрела ВСУ

Донецк, 24 мая. Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к обесточиванию поселка Старомихайловка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе (СЦКК).

По данным ведомства, украинские силовики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«В результате обстрела зафиксировано повреждение трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Днепропетровская. На данный момент полностью обесточены 2 улицы: Днепропетровская и Чкалова», — говорится в сообщении.

Жертв среди гражданского населения в результате инцидента нет. Более подробная информация уточняется.