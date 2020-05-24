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Поселок Старомихайловка обесточен после обстрела ВСУ

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Поселок Старомихайловка обесточен после обстрела ВСУ

Донецк, 24 мая. Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к обесточиванию поселка Старомихайловка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе (СЦКК).

По данным ведомства, украинские силовики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«В результате обстрела зафиксировано повреждение трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Днепропетровская. На данный момент полностью обесточены 2 улицы: Днепропетровская и Чкалова», — говорится в сообщении.

Жертв среди гражданского населения в результате инцидента нет. Более подробная информация уточняется.

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Источник: Представительство ДНР в СЦКК
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