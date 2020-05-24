На ливийском направлении замечена логистическая активность самолетов Катара и Турции

Анкара, 24 мая. Катар осуществил в минувший вторник, 19 мая, авиаперевозку неизвестных грузов на территорию Турции, задействовав три военно-транспортных самолета C-17A Globemaster lll. Воздушные суда совершили посадку в Анкаре и Стамбуле, пробыв там четыре дня. Информацию о перемещении катарских транспортников в направлении Турции можно получить из онлайн-сервиса Flightradar24.

Кроме того, по данным, полученным с сервиса отслеживания авиарейсов, можно увидеть, что после прибытия в турецкие города грузов из Катара, из Турции в Ливию за последние четыре дня было зафиксировано 4 рейса, осуществленных военно-транспортными самолетами С-130, которые приземлились в Мисурате.

Также накануне, 23 мая, грузовой Ил-76 так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вылетел в Стамбул, скорее всего, чтобы забрать оставшийся на турецкой территории катарский груз. Очевидно, что Катар через Турцию поставил партию вооружения для боевиков незаконных вооруженных формирований триполитанского режима, поскольку ранее власти этой страны финансировали контрабанду оружия, осуществляемую Анкарой для ПНС вопреки запрету Организации Объединенных Наций (ООН).

Еще благодаря Flightradar24 можно отследить возвращение катарских транспортных самолетов, переправивших грузы в Турцию, на авиабазу Эль-Удейд, расширенную не так давно и активно используемую военно-воздушными силами (ВВС) Соединенных Шатов Америки. Эти воздушные суда приземлились на территории арабской страны накануне, 23 мая.

Стоит отметить, что Катар в отличие от Турции всячески старается избегать афиширования фактов подобной поддержки марионеточного протурецкого «правительства» Файеза Сарраджа. Зачастую такая «помощь» осуществляется негласно, по большей части это финансовая составляющая, которая идет на закупку турецких вооружений для боевиков ПНС Ливии. Ранее Федеральное агентство новостей детально освещало нелегальные схемы оружейного трафика со стороны турецких и катарских властей, предназначенного для североафриканского государства.

Напомним, Анкара продолжает нарушать запрет ООН на поставки любых видов вооружений в Ливии, действующий с 2011 года. Ради собственных геополитический интересов, турецкие власти оказывают военную поддержку террористическим группировкам, оккупировавшим Триполи и ряд близлежащих населенных пунктов. Также Турция регулярно перебрасывает на ливийскую территорию сирийских джихадистов-наемников для пополнения живой силой рядов бандформирований ПНС, чем подрывает мирные инициативы международного сообщества по урегулированию кризиса в африканской стране.