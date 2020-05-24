Forbes назвал доход самых богатых людей мира во время пандемии коронавируса

Москва, 24 мая. Журнал Forbes выяснил, как изменилось состояние 25 богатейших людей мира за время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире.

Согласно оценке издания, с 23 марта по 22 мая они заработали 255 миллиардов долларов. Основатель американской социальной сети Facebook Марк Цукерберг заработал больше всего за этот период, отмечает «Ридус». Его доходы увеличились на 31,4 миллиарда долларов, а именно до 86,5 миллиарда. Также отмечается, что акции компании поднялись в цене примерно на 60%.

Основатель ретейлера Amazon Джефф Безос, который является самым богатым человеком мира, увеличив капитал до 146,9 миллиарда долларов, заработав 29,9 миллиарда.

Общее состояние 25 богатейших бизнесменов мира к настоящему моменту составляет полтора триллиона долларов, что составляет 16% от состояния всех миллиардеров из списка Forbes.

Ранее журнал Forbes составил список наиболее перспективных россиян до 30 лет в десяти номинациях. В каждой категории представлены 30 претендентов на звание лучшего. Эксперты издания отбирали участников рейтинга из 100 номинантов. При выборе учитывали их известность и признание в профессиональном сообществе.